Жалбите на родителите срещу интегралния изпит не спират 

© Жалбите на родители срещу новите правила за националното външно оценяване след 7 клас се множат.



Една от жалбите е на родителя Иван Радев. Той е поискал от съда да отмени заповедта на министъра на образованието, с която се въвеждат промените, които предвиждат изпитът по математика да включва и задачи по природни науки.



"Всичко става в последния момент. Броени дни преди началото на учебната година беше публикувана заповед, с която се променя форматът на изпита и тази заповед влиза в сила веднага, тоест ще се прилага за учениците, които сега са 7 клас. Подадох жалба, тъй като законът предвижда, че образованието трябва да се развива на базата на предвидимост. Когато изпитът след 7 клас оценява цял образователен етап, нормално е и ученици, и учители, и родители да знаят какъв ще бъде той, а не да го научават, когато започва учебната година", каза Иван Радев.



Според него, каквито и промени да се въведат, то е нужно време за тях.



Частните уроци като спасение



"Самото министерство публикува първите примерни задачи събота и неделя, часове преди 15 септември. Тепърва учителите трябва да се запознаят с тях. Наборът от задачи ще бъде доста по-голям, ще се пишат помагала с тези задачи. Въпреки че МОН твърди, че няма нужда от частни уроци, за да се подготвят учениците, практиката показва, че се дават луди пари за уроци. Има разлика в нивото на училищата след 7 клас. Изпитът може да изпрати ученика в много добро училище, но може да го изпрати и в училище с доста по-слаби резултати", допълни Радев пред Bulgaria ON AIR.



Родителите с възможности имат предимство



Той е категоричен, че семействата залагат изключително много на тези изпити и това създава неравенство.



"Семействата с възможности инвестират повече. Това причинява и стрес на учениците, защото те знаят, че в тази година трябва да дадат всичко от себе си. Притеснението е, че когато нещата се променят в последния момент, тогава дори самите учители са притеснени какво ще стане. Тогава рефлексът на родителите е да запишат детето на частни уроци, ако имат възможност. Има голяма разлика между това, което казва министерството, и това, което се случва на практика", коментира Иван Радев.



Огромен стрес върху учениците



Гостът смята, че трябва да се намали товарът върху учениците.



"Трябва да се намалят очакванията към тези седмокласници. България е уникална в това какъв стрес и какви очаквания се възлагат на учениците си, никъде по света го няма това - в 7 клас да зависи абсолютно всичко оттук нататък. Трябва да се работи в тази посока. Тази заповед работи в обратната посока, очаквам съдът да чуе аргументите и да я отмени", подчерта той.



Радев застава зад идеята учебните часове да започват малко по-късно.



"Добра идея е, защото реалността е такава, че от едни недоспали ученици ние очакваме чудеса. А телефоните нямат място по време на учебните занятия", заключи той.