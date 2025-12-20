Жандармерията тръгва по улиците на Бургас и другите големи градове
В София, освен традиционното присъствие в града, са осигурени и още наряди, които да подпомагат силите на реда в района на Централната гара, коледните базари и големите търговски центрове и летището.
Допълнителни екипи има насочени и към други четири големи града – Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново. Те ще работят основно на местата, на които се очаква голямо струпване на хора – тържища, големи търговски и транспортни центрове.
Присъствие на Жандармерията ще има и по магистралите. Екипите ще подпомагат колегите си от ОДМВР при извършване на контрол на пътното движение днес и утре. Предвидени са наряди и за предпразничните и празничните дни.
