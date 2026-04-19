Бившият министър на енергетиката Жечо Станков, който е родом от Бургас, упражни правото си на глас, видя Burgas24.bg.

"Гласувах развитието на Бургас да продължи динамично. То не трябва да бъде залог на политически сметки и битки, а да бъде кауза, защото от това зависи по-доброто качество на живот на хората тук", заяви той.

Днес не избираме президент или премиер, а народни представители - хората, които със заряд ще се борят за всеки проект в полза на Бургас, на всяка община от региона, на всяко населено място. Гласувах, защото Бургас не е само точка от картата на страната, а е нашият град, нашият регион, който заслужава най-доброто", добави Станков.