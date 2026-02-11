Сподели close
Министреството на енергетиката отговаря за сигурността на енергийната система и за начина, по който се балансира тя. От гледна точка на цената - КЕВР е органът, който отговаря за тези неща. Това заяви пред журналисти енергийният министър в оставка Жечо Станков.

"Всички постъпили сигнали и жалби са препратени към Комисията", допълни той.

Министър Станков коментира и вчерашната новина за удължаването на срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България. "След интензивни разговори българската страна успя да убеди партньорите си, че тримесечната дерогация е твърде кратка и че страната изпълнява поетите ангажименти след назначаването на специален управител", подчерта още той. 

По думите му удължаването на срока е било важно заради застраховането на доставките на суров петрол, както и за осигураването на стабилност и предвидимост за работата на рафинерията, и запазването на работните места.

"До една година всички блокове в комплекса "Марица изток“ трябва да работят на пълен капацитет. Темата е обсъдена с ръководствата на държавните мини и топлоелектрическите централи", заяви Жечо Станков.

Сопред него понижаването на себестойността на електроенергията от ТЕЦ-овете ще даде възможност за по-голямо натоварване на мините и допълнителни приходи за тях.