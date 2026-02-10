удължи срока на генералния лиценз за четирите дружества на "Лукойл“ в България до 13 август 2026 г. Това е резултат от последователни действия и активен диалог с международните ни партньори още от първия ден след въвеждането на санкциите. Това заяви във Facebook енергийният министър в оставка Жечо Станков.
Ето какво още написа той:
Какво гарантираме:
- Безпроблемна работа на българската рафинерия;
- Сигурност на доставките и защита на работните места;
- Спокойствие за гражданите и бизнеса.
Продължаваме да работим отговорно за енергийната сигурност на страната.
