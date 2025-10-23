Росен Желязков, където участва в среща на върха на ЕС.
По думите му това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол.
"Има достатъчно произведени горива и рафинерията трябва да продължи да работи. До 21 ноември трябва да се вземе генерално държавно решение за рафинерията "Лукойл" в Бургас", допълни Желязков.
"Ако до 24-ти не бъде представен бюджета пред Брюксел, ще ни предложат те без политики, които иначе ние бихме заложили, така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на държавния бюджет за догодина", каза още премиерът.
