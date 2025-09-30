ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Желязков: Договорът с "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда!
"Договорът с турската енергийна компания "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда", съобщи още премиерът.
"Разговорът, който се води в обществото по отношение на договора "Боташ", е важен, защото той прекалено много се натовари с политика, прекалено много се натовари с невъзможността да бъдат вземани конкретни и комплексни решения по неговата реализация, по неговото изменение или по неговото прекратяване", каза Желязков.
По думите му енергетиката е новата валута. "В българското общество има консенсус по въпроса за ядрената енергетика. Европа е най-засегната от климатичните промени. Вече трудно можем да кажем имаме ли четири отчетливи сезона".
"Благодарение на много правителства се създадоха предпоставки геополитическото положение на страната да бъде използвано. България е важен комуникационен хъб от една страна, а от друга - нетен износител на електрическа енергия", коментира Желязков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 27
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НАП напомня за важен срок, засягащ самоосигуряващите се
08:42 / 30.09.2025
Реорганизират движението в участък от АМ "Тракия"
08:42 / 30.09.2025
Пеевски: Време е за решителна битка за държавата
08:44 / 30.09.2025
Честит първи сняг!
22:16 / 29.09.2025
Икономистът Боян Дуранкев: Премахването на плоския данък чука на ...
21:11 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при ...
21:11 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Най-новото бижу на Бургас е готово
14:25 / 28.09.2025
Лоши новини за жилищните кредити
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета