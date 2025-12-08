Росен Желязков по време на откриването на днешното заседание на Тристранния съвет в Министерски съвет.
"Настоящият проект на бюджет трябва да е такъв, зад който Тристранният съвет застава. И това не го казвам, за да изглежда, че правителството търси политически смокинов лист за своето бъдеще и оцеляване. Това е важно и се надявам в днешната дискусия или да подкрепите, или да оспорите това виждане, че ние трябва да влезем в 2026 година с бюджет - приет от Народното събрание, възможно с консенсус, но приет, а не наложен на Народното събрание или от него", коментира още Желязков.
"Оттегленият бюджет беше възможен за мнозинството, настоящият проект е възможен за социалните партньори, за да може да изпълни социалните си цели и тези през икономиката, особено през първата половина на годината", категоричен бе той.
Според премиера целта на фискалната рамка е плавно въвеждане на еврото и защита на уязвимите групи през първите месеци.
"Не търсим нищо на всяка цена, но знаем каква е цената, затова социалните партньори са изключително важният глас на разума за обществото. Трябва да обърнем внимание към подкрепящите, но и към неподкрепящите. Нямаме политическо и човешко право да неглижираме процесите и да напуснем кораба", каза Росен Желязков.
Желязков: Нямаме правото да компрометираме плавното въвеждане на еврото
©
Още по темата
/
Дончев за корекциите в Бюджет 2026: Статистиката показва, че вторият опит е по-успешен от първия
12:08
Експерт: Допълнителното материално стимулиране не стига до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до големите шефове!
03.12
Още от категорията
/
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
12:22
"ДПС - Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората
09:12
Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
07.12
Делян Добрев: Новият вариант на държавния бюджет включва всички ключови искания на протестиращите
07.12
Наталия Киселова: Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.