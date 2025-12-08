Сподели close
Нямаме правото да компрометираме плавното въвеждане на еврото. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на откриването на днешното заседание на Тристранния съвет в Министерски съвет.

"Настоящият проект на бюджет трябва да е такъв, зад който Тристранният съвет застава. И това не го казвам, за да изглежда, че правителството търси политически смокинов лист за своето бъдеще и оцеляване. Това е важно и се надявам в днешната дискусия или да подкрепите, или да оспорите това виждане, че ние трябва да влезем в 2026 година с бюджет - приет от Народното събрание, възможно с консенсус, но приет, а не наложен на Народното събрание или от него", коментира още Желязков.

"Оттегленият бюджет беше възможен за мнозинството, настоящият проект е възможен за социалните партньори, за да може да изпълни социалните си цели и тези през икономиката, особено през първата половина на годината", категоричен бе той.

Според премиера целта на фискалната рамка е плавно въвеждане на еврото и защита на уязвимите групи през първите месеци.

"Не търсим нищо на всяка цена, но знаем каква е цената, затова социалните партньори са изключително важният глас на разума за обществото. Трябва да обърнем внимание към подкрепящите, но и към неподкрепящите. Нямаме политическо и човешко право да неглижираме процесите и да напуснем кораба", каза Росен Желязков.