|Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и не социален въпрос
По думите му днешната тема е част от поредицата срещи с обществеността във връзка с информационната кампания по въвеждане на еврото.
"Няма смисъл вас присъстващите на този форум да ви обеждаваме в предимствата и да коментираме предизвикателствата във връзка с въвеждането на еврото. Всеки един от вас е човек, който работи и живее в общност от хора и нашата обща задача да създем предпоставки хората, които съставляват нашето общество да бъдат добре информирани за предстоящото ефективно въвеждане на еврото от 1 януари 2026 година, да се преодолеят страховете и да се изтъкват предимствата, които членстовото на България в Еврозоната, а не еврото като средство за размяна ще допринесе за икономическото развитие на България, а оттам и за благоденствието на всеки един от българските граждани“, каза още той.
Още от момента, в който нашето превителство заяви желание за извънреден конвергентен доклад, към онзи момент с разбирането, че сме постигнали критериите за конвергенция, което в последствие беше потвърдено и от Европейската комисия и от европейската централна банка и от еврогрупата, темата за еврото стана предмент на сериозен политически дебат, добави министър-председателят.
От думите му стана ясно, че еврото в един период от време беше "черешката на политическия дебат“.
"Виждате, че в началото на новия сезон тази тема е замесена с други теми, което още повече подсказва, че полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и не социален въпрос. То е част от разбирането, че членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на ЕС“, коментира Росен Желязков.
Той заяви, че България ще стане част от близо 400-милионен пазар, колкото и да звучи математически изброяването на броя потребители и на гражданите, които ползват общата европейска валута.
"Но това е огромен пазар, който е доказал своите предимства в периода от своето над 20-годишно съществуване. Ние няма да примем чужда валута, ние ще приемем нашата европейска валута, която ще позволи на България да е по-пълниоценна като участник в единния европейски пазар“, подчерта премиерът на България.
