Росен Желязков по време на срещата си в Рим с президента на RCS Media Group Урбано Кайро и изпълнителния директор на RCS Sport Паоло Белино, посветена на подготовката за старта на Giro d’Italia 2026 в България. Премиерът беше посрещнат и от италианския министър на спорта Андреа Абоди.
"Състезанието ще бъде витрина за красотата и постиженията на страната ни като домакин на церемонията по откриването и първите три етапа на новото издание през 2026 г", допълни министър-председателят.
По време на разговора бяха обсъдени организационни въпроси, включително логистика, инфраструктура, медийно отразяване и координация между българските институции и организатора на състезанието. Премиерът Желязков потвърди пълната ангажираност на правителството за успешната подготовка и провеждане на събитието през 2026 г.
"Giro d’Italia 2026 ще вдъхнови младите хора по света да се занимават активно със спорт и ще популяризира колоезденето като начин на живот," отбеляза министърът на младежта и спорта Иван Пешев.
"Домакинството на първите етапи на Giro d’Italia ще постави България на картата на световния туризъм и ще презентира българската природа и история пред милиони нови посетители от цял свят,“ отбеляза министърът на туризма Мирослав Боршош.
Giro d’Italia е едно от най-престижните и най-гледани колоездачни състезания в света, с над 100-годишна история. Състезанието се излъчване от телевизионни канали в около 200 държави, което гарантира значителна
международна видимост за България и изключителни икономически ползи за страната ни.
