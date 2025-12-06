Росен Желязков, който заедно с управителя на Българската народна банка Димитър Радев се запозна на място с производствения процес на българските евромонети в Монетния двор на БНБ.
Премиерът Желязков отбеляза, че всички евромонети имат еднаква лицева страна за цяла Европа, а на другата - национални символи, характерни за всяка страна членка на Еврозоната. В българската серия евромонети са включени утвърдени национални символи, личности и обекти от националната история и културното наследство на страната. На монетата с номинал 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски – български монах, духовник и просветител, автор на възрожденското произведение "История славянобългарска“. Вдясно от изображението е изписано на кирилица "БЪЛГАРИЯ“, а вляво са разположени надписът "ЕВРО“ и годината на емисия "2025“. Надписът по гурта на монетата на едната половина е "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на другата – обърнато е изписан същият надпис.
Монетата с номинал 1 евро представя образа на свети Иван Рилски - духовен водач, отшелник и чудотворец, считан за небесен закрилник на българския народ. Монетите с номинал 50, 20, 10, 5 и 2 цента носят изображението на Мадарския конник – скален релеф от VIII век, включен в Списъка на световното културно наследство.
Министър-председателят Росен Желязков и управителят на БНБ се увериха на място, че Монетният двор на банката работи на изключително високо ниво и е въведен 24-часов производствен процес. Това гарантира качеството на монетите и достатъчни количества. "Готови сме напълно. С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас. Това е важна стъпка към успешно икономическо и социално развитие на страната ни", подчерта още премиерът.
Управителят на Българската народна банка Димитър Радев заяви, че подготовката на банковия сектор и на Монетния център за въвеждането на еврото се осъществява по план. "Монетният център работи на пълен капацитет, осигурени са достатъчни количества евромонети. Ще има достатъчно монети – както в първоначалния пакет, така и впоследствие. Няма място за притеснения“, увери Димитър Радев.
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
©
Още по темата
/
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
08:41
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
03.12
Пенсионери: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
30.11
Брокер: Разликата между цените, на които продавачите искат да продадат, и тези, които купувачите са готови да платят, ще намалее
30.11
Още от категорията
/
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
12:31
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
11:54
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
08:42
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
Защо Русинов напусна ПП?
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.