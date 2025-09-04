ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Желязков: Създаде се информационна каша с днешното изслушване за самолета на Урсула фон дер Лайен
Той ясно изложи каква е фактическа обстановка по темата.
"По време на захождането на самолета, на борда, на който се намира председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на българското ръководство "Въздушно движение". В разговора се предлага кацане по прибор. Самолетът прави необходимия заход и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив", допълни Желязков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нападнаха жестоко полицейски шеф
15:35 / 04.09.2025
Депутатите отхвърлиха ветото на Радев върху промените в Закона за...
15:38 / 04.09.2025
Двама са пострадалите при инцидента в "Арсенал"
15:09 / 04.09.2025
До три месеца правителството трябва да представи в парламента пла...
14:38 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Циганското лято е далеч
14:30 / 04.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септе...
14:31 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета