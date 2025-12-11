Росен Желязков депозира оставката на ръководения от него Министерски съвет в деловодството на Народното събрание, съобщиха от правителствената пресслужба.
Правителството на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерски съвет.
Припомняме, че преди гласуването на вота на недоверие премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка.
Шестият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" беше неуспешен. В пленарната зала "За" гласуваха 106 депутати, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".
Желязков депозира оставката на Министерския съвет
© Булфото
Още по темата
/
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
16:16
Бойко Борисов: Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме
15:49
Костадин Костадинов: Основната цел на "Възраждане" ще бъде да накара възможно най-много хора да гласуват
15:09
Още от категорията
/
Важно съобщение от НОИ
12:35
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
10.12
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
10.12
Тайна на заплатата пада
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.