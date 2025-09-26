Новини
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
Автор: Десислава Томева 11:19
©
В рамките на посещението си в САЩ българският премиер се срещна с представители на големи американски компании като Meta и General Electric. Росен Желязков и изтъкна, че от Meta са заявили инвестиционнен интерес към България.

"Meta ни запознаха с техните инвестиционни намерения в Европа. В момента те се концентрират – тази и следващата година в други държави, но след 2028 година много сериозен интерес имат към нас. Това се дължи на регионалните възможности, които предлага България с елементите и потенциала, които имаме. За нас е важено да комбинираме интереса на американския бизнес – от една страна на производителите на оборудване, от друга страна крайните ползватели", обясни Росен Желязков пред журналисти в САЩ.



Aнонимен
преди 22 мин.
Очевидно Мета чакат това правителство да си отиде, за да инвестират в БГ
