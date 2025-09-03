Желязков отговаря в НС за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

© Булфото Парламентът ще изслуша премиера Росен Желязков във връзка с инцидента със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив.



Депутатите решиха това да бъде първа точка в четвъртък.



Изслушването е по предложение на председателя на ДСБ ген. Атанас Атанасов.



Припомняме, че днес беше открита есенната парламентарна сесия на 51-вото Народно събрание. По традиция тя беше открита с химните на Република България и химна на Европейския съюз.



