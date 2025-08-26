ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Желязков разкри името на бъдещия главен секретар на МВР
По думите му целта на това съгласуване е да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците.
"Президентът съгласува тези имена и утре с Решение на Министерски съвет ще му ги предложим. Същото е с главния секретар на МВР - утре с Решение на Министерски съвет във връзка с полученото съгласуване от президента ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява в момента функциите за постоянен главен секретар", заяви Желязков.
Той допълни, че решението им се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР.
Желязков уточни, че все още няма съгласувателно решение на президента за шеф на ДАНС.
Имената на предложенията за посланици ще станат ясни утре.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 542
|предишна страница [ 1/91 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Транспортният министър: Има светлина в тунела за българските желе...
11:44 / 26.08.2025
Почина светило в българската медицина
11:47 / 26.08.2025
Желязков: Жълт картон за областния управител на Плевен
12:02 / 26.08.2025
Приеха нови условия за наемане на Коледните градчета в Бургас
11:26 / 26.08.2025
Кардиолог към мъжете: Не е срамно да се ходи на прегледи и е добр...
11:15 / 26.08.2025
Бабата на починалата родилка: Ако са направили всичко - защо Габи...
12:20 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
13:39 / 24.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Абонамент
Анкета