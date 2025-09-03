ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Желязков ще ръководи българската делегация на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН
Темата на тазгодишния Общ политически дебат е: "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека" (Better Together: 80 years and more for peace, development and human rights). Тя отразява необходимостта от укрепване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства, като подчертава равнопоставеността и взаимнозвързаността на трите стълба на ООН - мир и сигурност, развитие и права на човека.
През 2025 г. се навършват 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от членството на България в организацията.
Юбилейната 80-та сесия на Общото събрание на ООН се провежда в критичен момент, белязан от множество глобални кризи — военни конфликти, хуманитарни катастрофи, климатични промени, тероризъм, киберзаплахи и предизвикателства, свързани с изкуствения интелект. В същото време отслабва подкрепата за многостранната система, което налага реформи в глобалното управление и укрепване на ролята на ООН. Само чрез обединение около общи цели държавите могат да възстановят доверието в мултилатерализма.
Участието на българската делегация е възможност за представяне на националните позиции и приоритети, както и за провеждане на двустранни срещи с високопоставени представители на ООН и държави членки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 562
|предишна страница [ 1/94 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Желязков ще се срещне с Антонио Коща
17:20 / 03.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Четири са вече жертвите на тежката катастрофа в Хасковско
16:36 / 03.09.2025
Ето как ще изглеждат задачите в интегралните тестове, които замен...
16:32 / 03.09.2025
Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тр...
15:49 / 03.09.2025
Правителството одобри промени по приемането на еврото
14:57 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета