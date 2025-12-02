Росен Желязков по повод призива на ПП-ДБ за оставка на правителството и подготовката на вот на недоверие.
"Няма нищо сигурно, нищо предопределено - трябва да запазим доверието на гражданите с компромисите, които ще направим. Ние нямаме правото да абдикираме, ние ще абдикираме последни - това не означава, че сме заинатени. Начинът, по който го показваме е това, че признаваме грешката по отношение на бюджета и го оттегляме“, категорично заяви Желязков и отбеляза, че правителството е готово да влезе в дебат на заявен вот на недоверие.
Желязков за поисканата оставка на правителството: Ние ще абдикираме последни!
