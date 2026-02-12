Росен Желязков във връзка със случая "Петрохан".
По думите му общественото възприятие за този случай има богата палитра от силни емоции, които вълнуват всеки българин - има гняв, страх, възмущение и притеснение.
"Жертвите и техните близки имат право на това да се запази честта, достойнството и дори за тези, които не са вече сред нас да важи презумпцията за невиновност", каза Желязков.
"Много бързо обществото иска да получи отговор на тези въпроси и да се въздаде правосъдие, но сега трябва да оставим институциите да работят спокойно, защото непрекъснатият натиск може да доведе до допускане на грешки, за да се дадат бързи отговори", каза той, добавяйки "нямаме право политически да налагаме впечатления, внушения, твърдения, защото не е честно към разбирането, че сме правова държава".
На въпрос дали ДАНС има връзка със случая, Желязков поясни, че "чисто политически не е редно да се интересуваме от разследването и от хода".
