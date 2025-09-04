Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Желязков за полета на Урсула фон дер Лайен: Няма данни за заглушаване на сигнала на самолета
Автор: Илиана Пенова 10:11Коментари (0)104
©
Днес депутатите изслушат премиера Росен Желязков заради проблема с GPS сигнала при кацането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив в неделя.

"За GPS сигналите на земята не са констатирани смущения или спуфинг в района на летище Пловдив, възможността за индикация на неправилното приемане на сигнал може да се изрази след проверка на записите на полетните данни от въздухоплавателното средство. От разговора между командира на полета и екипажа няма данни за притеснения относно полета. Дискусията между командира и кулата е била по отношение на как да се извърши кацане", обясни Росен Желязков.

"Транспондерът на самолета е излъчвал постоянно и с добро качество на сигнала, няма данни за заглушаване", обясни той.

"Подобни случай не се класифицират като инциденти", уточни премиерът.

"Системите на самолета са били в изправност и машината е била водена постоянно от РВД. Към ДАНС не е постъпвал сигнал за заглушаване на сигнала на летището в Пловдив", каза още Желязков.



Още по темата: общо новини по темата: 6
03.09.2025 »
03.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов за визитата на Зафиров: Не знам Китай да е обявен за враж...
10:15 / 04.09.2025
Защо е важна редовната сервизна поддръжка на водния джет?
10:05 / 04.09.2025
Майките, които се върнат по-рано на работа, ще получават 100% от ...
09:56 / 04.09.2025
Компютърният синдром е модерното заболяване на очите
09:41 / 04.09.2025
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не...
09:10 / 04.09.2025
Цитиридис се възмути: Звучи като промоция в "Кауфланд" – убиваш и...
09:09 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "флорин"
12:11 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Бюджет 2026
България и Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: