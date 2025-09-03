Новини
Желязков ще се срещне с Антонио Коща
Автор: Елиза Дечева 17:20Коментари (0)147
©
Министър-председателят Росен Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който ще пристигне утре в България. 

Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.

По време на разговора Желязков и Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза.



