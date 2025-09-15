Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Жена чака 33 години, за да разбере, че е дошъл краят на разследването на кражба: Бях шокирана!
Автор: ИА Фокус 09:08Коментари (0)45
© NOVA
Да чакаш 33 години, за да разбереш, че е дошъл краят на разследването на една дръзко посегателство. През 1992 година крадец влиза в апартамента на жена от София и отмъква 200 лева, събирани с цената на лишения и приготвени за подаръци на децата ѝ.

Наскоро най-неочаквано потърпевшата получава препоръчано писмо, с което научава, че делото е прекратено по давност.

"Бях шокирана! Исках в първия момент да ги съдя. Но си казах, че ако пак трябва да чакам 33 години, трябва да живея до 115 г., за да получа възмездие", заяви пред NOVA Теменужка Турийска.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат сре...
22:12 / 14.09.2025
Росен Плевнелиев: Това е абсолютно скандално!
20:29 / 14.09.2025
Атанас Атанасов: Главата на Даниел Митов е на дръвника
20:29 / 14.09.2025
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не м...
20:28 / 14.09.2025
Проф. Николай Радулов: Част от полицаите биват окуражавани да бия...
20:28 / 14.09.2025
Образователният министър увери: Нито едно дете няма да бъде прину...
20:29 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
13:04 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Природни стихии
Първият учебен ден
Първи учебен ден 2009
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: