Жена е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
По първоначална информация жена е загубила управлението над джипа си в посока София, преминава през мантинелите и удря колата, която се е в движила в насрещното платно в посока Бургас, информира пътният експерт Диана Русинова във фейсбук.
Семейството, което е било отпред в колата е загинало. Детето им е настанено в Старозагорската болница.
В района има мъгла. Жената от джипа се е движила с над 140 км/ч, автомобилът ѝ се превъртял. Тя също е починала.
Магистралата все още е затворена за движение при км 208 в посока Бургас. Преминаването се осъществява по обходен маршрут: п.в. "Стара Загора" – път I-5 Стара Загора – път II-66 Стара Загора - Нова Загора – п.в. "Нова Загора" на АМ "Тракия"."
RZ75
преди 49 мин.
По българските пътища винаги ярко са изразени двете крайности. В дъжд и мъгла обикновено се кара с 25-30, когато спокойно можеш да шофираш с 90 да кажем. Или обратното - мъгла и дъжд, а смелчаците шпорят със 140, понеже законът му го позволявал. И ето ги резултатите. Жена, джибб, мъгла, 140.... За всички жалко. Особено за невинните!
