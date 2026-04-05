Тежка катастрофа с мотор е станала на международния път Е-79 в участъка между Мездра и Ботевград. Инцидентът се е случил малко преди първия тунел при село Лютидол в посока София. Жена, част от пътуващо семейство рокери, е загубила контрол над мотоциклета си. Следва удар в дясната мантинела, при който тя е изхвърчала на около 10 метра разстояние, информира Plovdiv24.bg.

По първоначална информация от BulNews, жената е в тежко състояние (кома). На мястото веднага е пристигнала линейка, която я е транспортирала към болница.

Инцидентът е затруднил движението в района на село Лютидол, като на място са пристигнали екипи на полицията за регулиране на трафика и изясняване на причините за катастрофата.