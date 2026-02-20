Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта
Работата по случая започнала след постъпил сигнал от банка за неправомерни транзакции с чужд платежен инструмент, без съгласието на титуляра, техен клиент.
Тегленията били извършени в периода от ноември до декември м.г. от АТМ устройства на територията на град Берковица.
При проведените оперативно-издирвателни мероприятия като съпричастна към престъплението била установена жена, на 57 г. от същия град.
По първоначални данни неправомерно изтеглените суми възлизат в размер на 138 000 лв. (70558,28 евро).
При направеното претърсване от дома ѝ са намерени и иззети веществени доказателства. С полицейска заповед на жената е наложено задържане до 24 ч.
По случая е образувано досъдебно производство.
