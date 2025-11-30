Жена купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен с червеи
На публикуваните от нея кадри ясно се вижда как малки червеи “щъкат" вътре в колбас, който жената е купила за семейството си.
"Ето какво ядем! Попаднахме на наденица, пълна с малки червеи“ – пише възмутената клиентка.
Жената споделя, че е втрещена от липсата на адекватен контрол върху храните, след като е възможно в магазини, включително и в големи вериги, да се продават продукти с живи паразити.
