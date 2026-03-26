Жена наръга с нож четирима души пред метростанции в София
Всички пострадали са германци. От Спешна помощ потвърждават за инцидента. На място на метростанция "Стадион Васил Левски" веднага са изпратени 2 линейки. Пострадалите са били с наранявания в горната част на тялото и корема, транспортирани са в "Пирогов".
Две линейки са изпратени и на другата локация. Момичетата също са с наранявания в горната част на тялото, в областта на раменете. Спешните екипи ги транспортират във ВМА.
Първият сигнал е получен в 19:29, а вторият - около 30 мин. по късно - в 20:07 ч.
