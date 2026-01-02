Жена плати 1 евро и 50 цента за билет в градския транспорт?
ФОКУС направи справка на сайта на градски транспорт Плевен, която показва, че цената трябва да бъде 0.80 евро, което в лева е 1,56 лв. Ето и резултата от проверката на официалните цени:
Цените на билетите са в сила от 1 януари 2026г.
Цена на билет за едно пътуване в една посока: 0.80 евро / 1.56 лв.
Цена на билет за едно пътуване в една посока за автобусна линия Плевен – Гривица:
-Редовен билет: 1.00 евро / 1.96 лв.
-Билет за пътуване на деца от 7 до 10 навършени години: 0.50 евро / 0.98 лв.
-Билет- вътрешни спирки в с. Гривица: 0.25 евро / 0.49 лв.
Цена на електронен билет за едно пътуване в една посока:0.70 евро / 1.37 лв.
Плевенчани изказват мнение в коментарите, че е напълно възможно причината за скъпия билет да е дошла от объркване на касиера, който го е продал, а не от генерално нарушение и спекула.
Още граждани потвърждават, че вече са се возили за 0.80 евро и се присъединяват към мнението, че споделената от плевенчанката ситуация е изолирана грешка на служител, а не генерален проблем.
ФОКУС ви призовава да бъдете внимателни и наблюдателни, когато плащате, тъй като е възможно в периода на адаптация към еврото служители в различни учреждения да допускат грешки. Ако забележите такава, не се колебайте да я отбележите.
