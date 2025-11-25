Жена, подложена на брутално насилие: Вече година и четири месеца чакам за справедливост, но няма. Той е на свобода
В цялата страна се провеждат шествия под надслов "Нито една повече" по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени.
Травмата и болката на жените
"Вече година и четири месеца чакам за справедливост, но няма. Той е на свобода, освободен е", разказва Роза пред Bulgaria ON AIR.
Тя е жена, чиято история започва с мечтата за любов и нормално семейство. Майка е на три деца.
Преди малко повече от година тя среща смъртта в очите след нанесен побой от съпруга ѝ. След първите сигнали, полицията не ѝ обръща внимание.
"Видяха ме в какво състояние съм. Всичко видяха, всичко разказах, но нито го задържаха, нищо", сподели жената.
"Бях приета в болница, един месец бях там, пет операции, изваден яйчник, две счупени ръце, с един дълъг и тежък кошмарен месец", допълни Роза.
Тя избира да не мълчи. Намира подкрепа в "Анимус". След няколко месечна битка успява да вземе децата при себе си, а мъжът е с отнети права и ограничителна заповед.
За да не се повтарят историите като тази, беше приет Национален координационен механизъм, който да улесни защитата на жертвите.
Министерството на правосъдието за домашното насилие
"Това означава задължителен алгоритъм, по който социални служби, здравните служби, МВР реагират в момента, в който разберат за случая с домашно насилие. Не една жена да обикаля 4 гишета на 4 институции", коментира правосъдният министър Георги Георгиев.
"От страна на полицията методическите указания притискат полицейските служители да изпълняват задълженията си по отношение на домашното насилие, дори когато техните лични убеждения са в обратната посока да толерират домашното насилие", посочи клиничният психолог в "Анимус" Катя Кръстанова.
Само за последната година жертвите, които са изгубили живота си, са 23.
От догодина служителите в социалните и здравни служби, полицията и лечебните заведения ще бъдат обучени да сигнализират Районната прокуратура, след подаване на сезираща молба от жертвата, за да се ускори издаването на ограничителна заповед.
