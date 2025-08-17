© Жена пострада при катастрофа на прохода "Шипка", съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора. По първоначална информация пътнотранспортно произшествие на прохода Шипка, на територията на ОДМВР - Стара Загора, е станало преди около час между кола и мотор.



При проверка на място с техническо средство не е било установено наличие на алкохол в издишания от водача въздух. Оказана медицинска помощ на една жена.



По данни на очевидци пострадалата е изпаднала от мотора и преди да пристигне линейката е лежала на пътното платно.