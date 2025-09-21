ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
"Фокус" публикува поста без редакторска намеса:
Опасен случай на пътя – споделям за да се замислим всички. Защо пиша поста сега? Отне ми малко време, да проследя ситуацията, както и да се запозная с прилежащите закони които са нарушени.
"Леката" ситуация:
Преди седмица, черен автомобил Opel, с рег. № РК 3090 КА, управляван от жена с възраст (21г-23г.), ми отне предимството в завой с наклон (за нея – изкачване, за мен – спускане). Навлезе с половината си кола в насрещното и аз останах с едно цъкане и ругателни мисли, за да избегна инцидент.
ТЕЖКА ситуация:
15 минути по-късно, на паркинга в кв. Освобождение (познат на младите като "новата стена“), виждам същата дама... и какво мислите? "Освобождава“ се с балон райски газ, седнала зад волана. Да, точно онзи диазотен оксид, чиято продажба, притежание и разпространение е забранено по Закон за здравето (чл. 54а).
Свалих прозореца на автомобила си и я попитах:
– Защо шофираш така?
– Това нормално ли е, да седиш зад волана след употреба на този аналог на наркотик?
Отговорът беше арогантен: "Ще правя каквото си искам.“
Когато ѝ казах: "Искаш ли да станеш поредният почернен случай като катастрофата в София, където бялото Ауди се вряза в автобус?“, тя се засмя и продължи да "всмуква“ от балона.
Само че законът е пределно ясен:
чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗДвП – забранява се управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози.
чл. 343б, ал. 3 от НК – престъпление е да управляваш МПС след употреба на наркотични вещества или аналози.
След подаден сигнал на 112 и включване с 1-во РУ, случаят бе поет. Междувременно дамата чинно си сложи колана (ето я "загрижеността“ за Закона за движение по пътищата – ЗДвП), и отпраши нанякъде – вероятно да се "усамоти“ с опиата и приятелката си. Браво! Пример за подражание.
Няма да прикачвам снимка на автомобила с рег.н. защото не съм сигурна до колко е законно.
Радвам се, че на следващата сутрин не прочетох черна вест – нито за тях самите, нито за някое семейство, останало без дете или родител заради нечия безотговорност.
Апел към всички:
Спрете! Помислете! Всеки има право на живот. Всеки заслужава да пристигне там, където е чакан!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 64
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:49 / 20.09.2025
Директор на голяма банка: България е сред държавите с най-ниски р...
20:49 / 20.09.2025
Рутинни ваксини намаляват риска от деменция при възрастните
17:36 / 20.09.2025
Асен Василев: Не смятам да ставам арбитър между Пеевски и Борисов...
13:39 / 20.09.2025
Голям успех за български лекари, поставиха 3D принтирана изкустве...
13:38 / 20.09.2025
България постави нов рекорд на Гинес
13:36 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Атака на полицията в "Победа"! Има много арестувани!
09:20 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета