Жена твърди, че е получила тежки травми, след като е блъсната от тротинетка
Автор: ИА Фокус 09:55
© Нова тв
Тежък инцидент в Пловдив – жена твърди, че е била блъсната от електрическа тротинетка, докато се движи по тротоара на оживен пловдивски булевард. Пострадалата – Станислава Атанасова – е с тежки травми и в момента се бори със сериозни последици. Извършителите – две момчета – избягали от мястото на инцидента, веднага след като са разбрали, че сблъсъкът е бил тежък, а жената е била на земята.

Атанасова сподели, че е блъсната в гръб, ударила е коляното си, таза, а дясното рамо било разместено.

"Те се забиха в мен", допълни тя пред NOVA. Пострадалата сподели, че е преживяла голям шок.

Атанасова каза още, че две жени са опитали да ѝ помогнат, но действията им са били неправилни. Също така допълни, че е чакала линейка, но със закъснение, заради грешно подаден сигнал от свидетели.

Жената подчерта, че реакцията на хората е била "неадекватна".

На мястото на инцидента е пристигнала и полиция.



