© Булфото виж галерията По-рано през деня ви съобщихме, за тежък пътен инцидент с трамвай в центъра на София. Той се е случил в ранните часове на днешния ден. Превозното средство е дерайлирало, а след това се е ударило в подлез. Инцидентът е станал в района на Румънското посолство. Няма пострадали, но материалните щети са сериозни.



В ранните часове на днешния ден, около 5 часа сутринта, трамвайна мотриса, която се движи по бул."Шипченски проход" не успява да вземе завой към булевард "Ситняково" и се врязва в подлез откъм улица "Цар Иван Асен". По чудо жертви и ранени няма.



"Ватманът е оставил без контрол мотрисата, отивайки за кафе. В момента криминално-оперативната група на СДВР изяснява всички обстоятелства, за да си отговорим на въпроса дали е имало друг човек вътре и негова намеса, за да тръгне с такава скорост и да направи такива огромни щети, които виждате на подлеза.



Аз лично си задавам въпроса - тези лица кога са излезли от трамвая, защото трамваят при движение е със затворени врати. При тази скорост къде са слезли тези лица", каза пред БНТ Красимир Димитров, "Аварийна помощ и превенция" - СО.



Така трамвай от линия 22 се предвижва по столичния булевард "Шипченски проход" без ватман в продължение на 2 спирки, а след това дерайлира и се удря в подлез и автомобили.



"В 5 без 20 се чу страхотен тътен. Ситуацията е безпрецедентна, не мога да асимилирам, че трамвай може да излезе от релсите и за едната бройка да потроши блока. То е страшно, версиите са най-различни", коментира Албена Ананиева, която живее в района.



"Тази сутрин се събудих с някакви странни звуци. Все едно падаше камион от небето и през прозореца видях трамвай, който се е врязал в колите. Всичките автомобили, които са пострадали, в момента 100% са извън движение", добави Матей Мичев, собственик на пострадал автомобил.



"Просто ми звъннаха към пет и половина сутринта, че колата ми участва в ПТП. След това видях, че един трамвай се е появил на улицата и е смачкал всичките 5 - 6 коли. Надявам се да има обезщетение, по тяхна вина", каза Иван Господинов - собственик на пострадал автомобил.



На този фон от Столичния електротранспорт са категорични, че превозното средство няма как само да потегли без човешка намеса.



"Конструктивно трамваите са предвидени така, че да не могат да потеглят сами този тип трамваи и всички останали нови трамваи. Очевидно е имало нещо, трябва да се видят камерите, за да се каже", коментира Емил Михайлов от Столичния електротранспорт.



Преглеждат са камери в района, за да се изяснят обстоятелствата при инцидента и кой ще понесе отговорност за него.