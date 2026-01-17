Жена загина след тежка катастрофа край Ловеч
По първоначална информация сблъсъкът е станал между леки автомобили.
Поради инцидента движението по път III-401 Ловеч - Микре, в участъка Ловеч - Изворче, е временно ограничено в двете посоки. Екипи на "Пътна полиция“ са на място и регулират трафика.
Въведен е обходен маршрут за шофьорите: Ловеч - път I-4 Абланица - Микре - път III-401 Киркова махала - Изворче и обратно.
