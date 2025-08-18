ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жената на полицай е открита мъртва в банята със забит нож
Момчето, което догодина ще бъде абитуриент, е футболист. То се прибирало от мач около 21,00 часа и се натъкнало на смразяващата гледка.
По това време Здравко Грозев в билна работа в местното районно управление. Семейството има още едно дете - момиче, която е студентка.
Няма яснота и мотив кой може да е извършител на престъплението. Към момента не е ясно дали жената е станала жертва на опит за грабеж или убийството е извършено с друга цел. По една от версиите нападател е проникнал в къщата, а след като тя се е събудила от шума и се е опитала да го прогони, е била намушкана.
В първомайския квартал "Дебър", където живее семейството, са в потрес. Всички определят Димитрина и Здравко като много добра двойка. Не са имали скандали, заплахи и финансови затруднения.
Жената работи в детската градина в квартала. По случая работи Криминална полиция, уведомена е и Окръжната прокуратура, информира "Блиц".
