Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Жестока катастрофа е станала малко преди 9 часа днес в село Стойково по пътя Хасково -Харманли. 

От МВР казаха за "Фокус", че има няколко пострадали, които не са в тежко състояние. По непотвърдена информация става въпрос за трима души. 

Обходният маршрут е през село Стойково. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Не са ясни към този момент причините, довели до инцидента.