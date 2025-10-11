Жестока катастрофа е станала малко преди 9 часа днес в село Стойково по пътя Хасково -Харманли.От МВР казаха заче има няколко пострадали, които не са в тежко състояние. По непотвърдена информация става въпрос за трима души.Обходният маршрут е през село Стойково. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".Не са ясни към този момент причините, довели до инцидента.