|Жестоки задръствания на АМ "Тракия"
По рано от "Фокус" съобщихме, че километричното задръстване започва от 18 км на АМ "Тракия" в посока Пловдив.
Сега обаче очевидци съобщават, че задръствания има и по стария път Нови хан - Вакарел, където шофьорите казаха по-рано, че се спестяват 6-7 км задръстване.
Предвид усложнената ситуация с ремонтите по магистралата, от АПИ също посъветваха хората да "си предвидят повече време за пътуване".
