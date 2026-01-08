Днес, 8 януари 2026 г., Окръжна прокуратура-Кърджали привлече като обвиняем С.Х., на 29 г., за това, че на 07.01.2026 г. в с. Горна кула, обл. Кърджали, умишлено е умъртвил 86-годишен мъж - престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.На 7 януари 2026 г. е бил подаден сигнал на тел. 112, че в с. Горна кула, обл. Кърджали, в района на автобусна спирка, е починал 86-годишен мъж. Установено е, че той е бил нападнат от 29-годишния С.Х., който му нанесъл удари по тялото и главата, вследствие на които пострадалият е починал.Обвиняемият С.Х. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Извършват се действия по разследването.