Жестоко убийство в България!
Автор: Вилислава Ветренска 12:38
©
Млад мъж от монтанското село Дългоделци е бил убит. Той е открит от служители на чистотата до гробищен парк в сряда сутринта. Това съобщиха от ОДМВР - Монтана.

На 24.09.2025 г. около 08:30 ч. в РУ-Лом е получен сигнал от кмета на с. Дългоделци, обл. Монтана, че служители от временната заетост в селото са намерили в землището на с. Дългоделци, северно от гробищния парк, труп на мъж.

Сформирана е група и е извършен оглед на местопроизшествие в присъствието на съдебен лекар. Трупът е транспортиран за аутопсия в МБАЛ-Монтана.

Образувано е досъдебно производство по описа на РУ-Лом за извършено престъпление по чл. 115 от НК.

Работата по изясняване и документиране на случая продължава в РУ-Лом.








Статистика: