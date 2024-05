© виж галерията Галина Николова Най-голямата схема за измами с облаги в Обединеното кралство беше разкрита, след като инспектор от България е сигнализирали, че градът му внезапно е затрупан с пари и престъпниците "живеят като барони“, разкрива английската медия The Telegraph.



38-годишната Галина Николова, 27-годишният Стоян Стоянов, 52-годишната Цветка Тодорова, 33-годишният Гюнеш Али и 26-годишната Патриция Панева бяха признати за виновни за измама и пране на пари.



Схемата им се разплита, когато инспектор Васил Панайотов, детектив от Сливен, , започва разследване на внезапния приток на пари в неговия град, след като забелязва, че започва да се строят имоти около ромските махали, както и че много хора неочаквано са забогатели.



Той установи, че хиляди хора, много от които никога не са посещавали Великобритания, получават до £2500 месечни помощи от Обединеното кралство.



Бандата има хиляди "клиенти“ и се шегува с неспособността на Министерството на труда и пенсиите да ги хване в съобщения, споделени в WhatsApp.



Той предупреждава властите на Обединеното кралство чрез британското посолство в София и биват провеждани поредица от акции в северен Лондон.



Според г-н Панайотов истинският мащаб на измамата вероятно ще бъде със стотици милиони лири по-висок от изчисления.



"За първи път се усъмних, когато започнах да виждам наплива на пари в Сливен. Чудех се как тези хора са се сдобили с толкова пари.



Получих информация от контакти, че стотици хора получават социални помощи от Обединеното кралство, използвайки слабостите в британската социална система, казва Панайотов пред



"Когато получих тази информация, започнах да се проверявам и започнах собствено разследване. В крайна сметка заключих, че говорим за може би £200 милиона всяка година от Обединеното кралство.



"Парите, които влязоха в Сливен, преобразиха града. Забелязвах много роми да си купуват дизайнерски дрехи, да си отварят магазини, казина и др".



"Предадох информацията на британската полиция и те започнаха собствено разследване", допълва той.



Първата работа на бандата е била да намира в България "клиенти" чийто данни може да се използват за фалшива претенция, че са живели и работили във Великобритания. След това им създавали набор от фалшиви документи. Подсъдимите организирали и стотици евтини полети за кандидатстващите за помощи, за да дойдат във Великобритания на интервюта, както и да си направят снимки, "доказващи", че са били в страната. Съобщения между членовете на бандата в разцвета на измамната схема показват, че са си правели майтап с "наивността на британското социално министерство".



Говорейки ексклузивно пред The ​​Telegraph от запуснатите офиси на отдела за организирана престъпност в Сливен преди произнасянето на присъдата, 47-годишният г-н Панайотов каза, че смята, че бандата е печелила до £200 милиона годишно.



Панайтов твърди, че "клиентите“ плащали еднократна комисионна между £500 и £800, след което ще получават средно между £2000 и £2500 на месец.



Той казва още: "Нашето разследване установи, че няколко хиляди души са били клиенти на тази схема и е вероятно много от тях все още да получават пари чрез подобни схеми.



"Николова имаше поне 5000 до 6000 клиенти, а Али работеше по подобна схема на подобно ниво.“



The Telegraph съобщава още, че бандата "позволява" на клиентите си да получават тези облаги само за два месеца, след което започват да пренасочват парите си към собствените сметки.



От този момент нататък те щели да вземат всички пари за себе си, както и за своите "сътрудници“, които са помагали в намирането на подходящи кандидати в Сливен.



Инспектор Панайотов каза, че малкият български град е бил буквално "трансформиран" от парите и че много от клиентите са започнали да "живеят като барони".



Г-н Панайотов продължава: "В момента в Сливен има 30 казина. Тези обекти са построени предимно от престъпници с мръсни пари.



The Telegraph посети и град Пловдив, на около час от София, където Али има ресторант и бизнес.



Али избяга от Великобритания в България, но беше екстрадиран обратно в Обединеното кралство на 25 февруари миналата година, за да се изправи пред правосъдието.



В съда стана ясно, че Тодорова и Николова също са се опитали, но неуспешно, да избягат от Обединеното кралство след първоначалния им арест през май 2021 г.



Мъж от пловдивското кафене "Дриймс", където беше арестуван Али, каза, че парите, които бандата е правила, са "безумно много".



Той каза пред The ​​Telegraph, че "би искал да посети Обединеното кралство“, добавяйки: "Всички искат“.



В Обединеното кралство всичките петима обвиняеми, с изключение на Тодорова, са живели в и около района на Ууд Грийн в северен Лондон.



В апартамента на Стоянов и Николова детективите са открили £750 000 в брой, както и голямо количество дизайнерски дрехи, бижута и часовници.



Сред тях бяха два часовника Emporio Armani, два часовника Versace, обувки Gucci и редица маратонки Chanel.



На домашния адрес на Али са открити над 40 000 британски лири в брой, както и множество снимки на банкноти, пръстен на Тифани и видео, на което той е с голяма сума пари.



Г-н Панайотов каза, че не може да разбере как схемата е продължила толкова дълго, без властите в Обединеното кралство да забележат.



"В началото британските служители в посолството казаха, че това не е възможно“, каза той. "Дори моят началник беше изненадан от мащаба на огромната имама.“



И добави: "Вече много хора в Сливен ме мразят".