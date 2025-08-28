ЗАРЕЖДАНЕ...
|Животното забелязано край Тутракан не е черна пантера?
Властите апелират всички жители и гости на областта да сигнализират на телефон 112, ако забележат голямо животно от семейство котки.
"Вчера имаше един такъв сигнал. Той беше окачествен като фалшив сигнал. Не сме правили проверка по него. На 25 август около 17.00 часа пътуващ от Русе до Силистра човек е спрял на отбивка и е забелязал въпросното животно. Снимал го е веднага с телефона си и е предоставил снимки на районното управление", каза пред БНТ областният управител на Силистра Великов.
След подаването на сигнала на мястото е извършен оглед и организиран кризисен щаб. Следи не са открити.
От зоопарка след преглед на снимките са категорични, че става въпрос за котка, но поради лошото качество на снимките не могат да кажат какво точно е животното.
Онкоболна жена не беше пусната на полет на наше летище, багажът й...
08:54 / 28.08.2025
Концесионерът на плажа в "Крайморие": Това е абсурдно!
08:46 / 28.08.2025
Катастрофа на АМ "Тракия"! Образува се задръстване
08:40 / 28.08.2025
Паскал дава обяснения по делото за контрабанда и корупция в КПКОН...
08:47 / 28.08.2025
Празник е!
08:41 / 28.08.2025
НИМХ с прогноза до края на август
08:41 / 28.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода днес
10:06 / 27.08.2025
