За 23 април синоптиците от НИМХ обявиха жълт код в 7 области на България поради опасност от слани. Предупреждението е за Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна.

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места главно в Югозападна България ще има валежи от дъжд. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София - около 3°. В североизточните райони ще има условия за образуване на слани.

Утре облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево. В Югозападна България времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, които до края на деня ще спрат. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°.

По Черноморието в четвъртък облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево, съобщиха синоптиците от НИМХ. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°, а в Бургас – между 7° и 16°.