ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Жълт код за опасни горещини в няколко области от страната
Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.
В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 20°.
По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 592
|предишна страница [ 1/99 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с "бръснещ...
15:13 / 12.08.2025
Семейство с бебе на "Каваци": Учтиво ни изгониха от плажа, иначе ...
15:12 / 12.08.2025
Огромна международна компания придобива част от български завод
15:08 / 12.08.2025
Голям железопътен проект: Изграждат изцяло нов релсов път от Ямбо...
14:38 / 12.08.2025
13-годишно момиче наби 11-годишно. Ритала го е, скубала и му е уд...
14:18 / 12.08.2025
17-годишен мотоциклетист загина след удар в бетонен стълб
14:00 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
12:08 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета