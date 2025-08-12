Новини
Жълт код за опасни горещини в няколко области от страната
Автор: Ваня Кузманова 08:56Коментари (0)168
©
Жълт код за опасни горещини е обявен за няколко области от страната, сочи прогнозата на НИМХ.

Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



общо новини по темата: 592
12.08.2025 Семейство с бебе на "Каваци": Учтиво ни изгониха от плажа, иначе са
любезни
12.08.2025 Защо ставаме по-раздразнителни, когато е горещо?
12.08.2025 Военен дрон шокира туристите на плаж "Хармани"
12.08.2025 Наложиха над 100 глоби по морето, някои платиха над 2000 лева
12.08.2025 Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
11.08.2025 Излезе прогнозата за 12 август
предишна страница [ 1/99 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с "бръснещ...
15:13 / 12.08.2025
Семейство с бебе на "Каваци": Учтиво ни изгониха от плажа, иначе ...
15:12 / 12.08.2025
Огромна международна компания придобива част от български завод
15:08 / 12.08.2025
Голям железопътен проект: Изграждат изцяло нов релсов път от Ямбо...
14:38 / 12.08.2025
13-годишно момиче наби 11-годишно. Ритала го е, скубала и му е уд...
14:18 / 12.08.2025
17-годишен мотоциклетист загина след удар в бетонен стълб
14:00 / 12.08.2025

Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
12:08 / 10.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
09:31 / 12.08.2025
