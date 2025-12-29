Жълт код за опасно силен вятър днес
© НИМХ
Днес ще е предимно слънчево. По-значителна облачност ще има до обяд над планинските и североизточните райони. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, но през втората половина на деня ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 4°.
Над планините ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е променлива. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над северното крайбрежие със значителна облачност. Ще духа силен и поривист вятър от запад-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Зимната обстановка: Опасност от "черен лед" на прохода "Шипка". "Петрохан" е изчистен до асфалт
26.12
НИМХ: Внимание, студено!
26.12
Още от категорията
/
Почина Деян Кюранов
27.12
Кражба на кола за секунди: Как го правят автоджамбазите – без ключ, без счупено стъкло, дори без включване на алармата
27.12
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс
26.12
Проф. Кантарджиев: Не е полезно имането на махмурлук, пиеш за удоволствие, така че да се повишава имунитета ти
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
21:29 / 28.12.2025
Студ на Нова година, после тотален обрат
20:48 / 28.12.2025
Такситата "без апарат"?: До полунощ в лева, после в евро – ще си ...
20:47 / 28.12.2025
Кметът Ревански за Бриджит Бардо: Всяка мечка, която днес живее д...
19:11 / 28.12.2025
АПИ: Пътните настилки са предимно мокри и частично заледени по ус...
19:10 / 28.12.2025
Проф. Овчаров: Целенасоченото държавно финансиране за ключови обе...
19:10 / 28.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.