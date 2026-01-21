Обявен е жълт код за потенциално опасно време, обилни валежи и поледици в областите: Кърджали, Стара Загора, Сливен, Хасково, Ямобол, Смолян, Пазарджик и Пловдив, пишат от НИМХ.Ще бъде предимни облачно днес. Около обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от Южна България и Централен Предбалкан. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток и температурите в източната половина от страната ще се повишат, при което снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи, а през нощта срещу четвъртък и в централната част от Дунавската равнина, ще премине в дъжд и там ще се образува поледица. Максималните температури ще са между 0° и 5°, в София – около 0°.В планините времето ще е облачно и около обяд в Рило-Родопската област ще завали сняг и по проходите ще има условия за навявания. Привечер ще завали и в Централна Стара планина. В Източните Родопи, а през нощта и в централната част на Стара планина ще има валежи от дъжд и сняг и ще има условия за образуване на поледица. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 5°.Над Черноморието облачността ще е значителна и до вечерта по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.