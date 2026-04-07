Предупреждението обхваща Видин, Монтана, Враца, Плевен, както и части от Велико Търново и Сливен. Очаква се променлива облачност, която следобед ще се увеличава, а минималните температури ще са между 6° и 11°, в София - около 6°, по данни на НИМХ, цитирано от ФОКУС.

В района на Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, на места интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът от запад ще се усили и ще бъде умерен до силен, с пориви. Максималните температури ще достигнат между 15° и 20°, а в югозападните райони – до около 24°, в София - около 18°.

В планините времето ще е променливо, често облачно. В Родопите отново се очакват валежи и гръмотевици. Ще духа силен, по високите части - бурен северозападен вятър. Температурите ще са около 11° на 1200 метра и около 4° на 2000 метра.

По Черноморието облачността също ще е променлива, с повече облаци през деня. Сутринта по северното крайбрежие са възможни слаби валежи. Вятърът ще е до умерен, като ще се ориентира от запад-югозапад до края на деня. Температурите ще бъдат между 12° и 15°, морската вода - 11°-13°, а вълнението - 1- 2 бала.