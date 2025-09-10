ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Журналист: Цените така ли ще останат, след като приемем еврото?
"Сега кафето струва 2,04 лева, кроасан – 1,53 лева, минерална вода – 1,02 лева. Но никой няма да ги остави на равностойни 1 евро, 1,50 евро или 2 евро. По-скоро кафето ще стане 2,10 евро, а може и да се изсилят до 2,50 евро – което вече надхвърля цените в редица европейски страни“, пише Бакалов.
Той дава пример и с бутилка минерална вода от 0,5 литра, която в момента на бензиностанция струва около лев. След закръглянето нагоре цената може да се оформи около 1,10 евро, което според него е два до три пъти по-скъпо в сравнение със съседна Гърция.
По думите на журналиста, опасенията са, че именно дребните ежедневни разходи ще натежат най-много на бюджета на потребителите след смяната на валутата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1248
|предишна страница [ 1/208 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Диетолог с ценни съвети за здравословното хранене на децата
13:48 / 10.09.2025
Опит за измама с 5 млн. лева: Държавата предотврати удар срещу го...
13:46 / 10.09.2025
Христо Ковачки: Работя за европейско бъдеще в енергетиката. Полит...
13:18 / 10.09.2025
Нова силна компания излезе на Българската фондова борса
12:46 / 10.09.2025
Гарантираха кредит за близо 250 милиона лева заради Вертикалния г...
12:47 / 10.09.2025
Важна информация за парите за командировки
12:25 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета