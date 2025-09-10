Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Журналист: Цените така ли ще останат, след като приемем еврото?
Автор: Георги Кирилов 15:02Коментари (0)52
©
Журналистът Иван Бакалов изрази опасения в социалните мрежи, че с предстоящото въвеждане на еврото в България цените на редица стоки и услуги няма да бъдат просто "преизчислени“, а закръглени нагоре, при това значително.

"Сега кафето струва 2,04 лева, кроасан – 1,53 лева, минерална вода – 1,02 лева. Но никой няма да ги остави на равностойни 1 евро, 1,50 евро или 2 евро. По-скоро кафето ще стане 2,10 евро, а може и да се изсилят до 2,50 евро – което вече надхвърля цените в редица европейски страни“, пише Бакалов.

Той дава пример и с бутилка минерална вода от 0,5 литра, която в момента на бензиностанция струва около лев. След закръглянето нагоре цената може да се оформи около 1,10 евро, което според него е два до три пъти по-скъпо в сравнение със съседна Гърция.

По думите на журналиста, опасенията са, че именно дребните ежедневни разходи ще натежат най-много на бюджета на потребителите след смяната на валутата.



Още по темата: общо новини по темата: 1248
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
предишна страница [ 1/208 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Диетолог с ценни съвети за здравословното хранене на децата
13:48 / 10.09.2025
Опит за измама с 5 млн. лева: Държавата предотврати удар срещу го...
13:46 / 10.09.2025
Христо Ковачки: Работя за европейско бъдеще в енергетиката. Полит...
13:18 / 10.09.2025
Нова силна компания излезе на Българската фондова борса
12:46 / 10.09.2025
Гарантираха кредит за близо 250 милиона лева заради Вертикалния г...
12:47 / 10.09.2025
Важна информация за парите за командировки
12:25 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
08:47 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
От днес ново правило прави играта в любимо предаване по-непредсказуема от всякога
13:52 / 08.09.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Туризъм
Вертикален газов коридор
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: