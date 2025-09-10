Журналист: Цените така ли ще останат, след като приемем еврото?

© Журналистът Иван Бакалов изрази опасения в социалните мрежи, че с предстоящото въвеждане на еврото в България цените на редица стоки и услуги няма да бъдат просто "преизчислени“, а закръглени нагоре, при това значително.



"Сега кафето струва 2,04 лева, кроасан – 1,53 лева, минерална вода – 1,02 лева. Но никой няма да ги остави на равностойни 1 евро, 1,50 евро или 2 евро. По-скоро кафето ще стане 2,10 евро, а може и да се изсилят до 2,50 евро – което вече надхвърля цените в редица европейски страни“, пише Бакалов.



Той дава пример и с бутилка минерална вода от 0,5 литра, която в момента на бензиностанция струва около лев. След закръглянето нагоре цената може да се оформи около 1,10 евро, което според него е два до три пъти по-скъпо в сравнение със съседна Гърция.



По думите на журналиста, опасенията са, че именно дребните ежедневни разходи ще натежат най-много на бюджета на потребителите след смяната на валутата.