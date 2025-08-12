ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Журналист изненада с касова бележка: 25 лева за кана лимонада, почувствах се като на морето!
Коментарът му бързо набра популярност и предизвика доста реакции сред феновете на тениса и посетителите на комплекса, които коментираха че подобно цени никак не са оправдани.
Публикацията му придружена с касова бележка предизвика вълна от коментари, в които потребители споделят лични сравнения и иронични забележки.
"За тези пари вече трети ден ям клуб сандвич, а трима човека пием безалкохолни на плажа в Гърция и още не сме достигнали тази сума“, отбеляза един от потребителите. Друг се пошегува: "Тази лимонада струва толкова, защото лимоните били брани от жена албинос в Източен Кейп – много внимателно подбран цитрус за НТЦ!“
Някои коментатори подчертаха, че цените в Националния тенис център са типични за София и за заведения от висок клас: "Цените са си софийски. Ако е литър, по 15 лв. си вървят“, пише един от феновете на спорта. Друг пък се пошегува: "А бърканите яйца от птеродактил ли бяха, че са на добра цена?“
Няколко души обърнаха внимание и на самата бележка – "Това не е фискален бон, а някакъв служебен в най-добрия случай“, отбеляза друг потребител с усмивка, а трети добави, че коментаторите може би получават добри хонорари за участията си.
Петьо Борисов отговори със самоирония на критиките: "Ако знаех колко е лимонадата, дали щях да се чудя публично, че струва толкова?“ и "Баровско е да искаш да хапнеш след като си гледал няколко тенис мача на живо. Все пак е заведението на централния корт.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Ерата на евтиния труд свърши
22:57 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско...
20:24 / 12.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на чер...
20:25 / 12.08.2025
Еврото кара българите да инвестират в имоти
20:25 / 12.08.2025
Калин Стоянов: Кортежът на Радев е по-подходящ за латиноамериканс...
20:28 / 12.08.2025
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани п...
17:03 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета