На протеста в петък, организиран от близки на шестимата, открити мъртви край "Петрохан" и Околчица, имаше много нормални хора, съпричастни към болката на близките. Това коментира в предаването "Събуди се" разследващият журналист от "24 часа" Кирил Борисов."Видях хора, които не вярват на институциите, които подкрепят майката на Николай Златков за пълно разкриване на всичко по случая и за документите от разследването. Вярвам, че един ден случаят ще стане кристално ясен. Всички съмнения за конспирации и прикриване на факти ще бъдат разсеяни", коментира Борисов."Има много твърдения за прикриване на факти по това разследване. В парламента част от политиците обвиняват вътрешния министър, че прикрива факти. Това е абсурд! По случая работят над 100 души. От друга страна, на протеста вчера се говореше, че с този и.ф. главен прокурор се прикриват факти. Какво общо има той? Той е административен ръководител, не разследва. Нито вътрешният министър може да разследва. Нито шефът на Националната полиция може да разследва. Но и от двете страни, от двата лагера, обвиняващи се взаимно, намират все пак някакви свои аргументи, за да търсят нещо нередно", коментира още Борисов.