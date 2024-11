Журналисти: Това е абсурдно! Технически председател не може да съществува

© Вчера вечерта чухме предложение от ПП-ДБ – те оттеглят своя кандидат за председател на Народното събрание – Андрей Цеков, и призоваха ГЕРБ да направят същото с тяхната кандидатура – Рая Назарян. Идеята е да дадат възможност за технически председател на парламента – доц. Силви Кирилов от "Има такъв народ“.



"Това е абсурдно. Вие в Конституцията да сте чували за технически председател на НС? Как си представяте депутатите, които ще гласуват за технически председател на парламента? Вие разбирате ли до каква политическа нищета сме стигнали, вървейки по пътя, който чертаят "Продължаваме промяната“? Това са стъпки в тотално разграждане на парламентаризма в България“, каза пред bTV журналистът Валерия Велева.



Тя обясни, че е редно първата политическа сила да представи председател на парламента и правителство с премиер и че избора на технически председател на ПП-ДБ всъщност означава избор на бъдещ служебен премиер.



"Две неща – за първото съм съгласен с Валерия. Технически председател ми звучи като онази нова версия на "Полегнала е Тодора“ на Милчо Левиев. Историята е, че той е в Щатите и решава да изсвири "Полегнала е Тодора“. Американците го молят да им я преведе, но той отвръща, че няма превод на английски, защото в САЩ човек или работи, или не работи – само при нас поработва. При нас всичко е полегнало“, съгласи се журналистът Константин Вълков.



По думите му технически председател не може да съществува.



"Има едно нещо пак на английски – The winner takes it all (Победителят взима всичко – бел.ред.). Който е победител, той по право трябва да излъчи председател на парламента. Дали е легитимен парламента обаче е друг разговор“, обясни още той.



И двамата журналисти обясниха, че е редно първата политическа сила да излъчи председател на парламента и посочиха като дори по-важно нещо кои са председатели на комисиите в Народното събрание. По думите им обаче до такъв избор дори няма да се стигне - защото отново ще се стигне до избори.